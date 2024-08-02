«Мужчины избивают женщин». Вучич ответил на скандал с боксером на Олимпиаде

Вучич заявил о безумии после победы боксера в женском турнире на Олимпиаде

Президент Сербии Александр Вучич прокомментировал победу представителя Алжира над женщиной-боксером из Италии на Олимпиаде во Франции. Сербский лидер заявил, что «миром стало править безумие». Его процитировало РИА «Новости» .

«Представьте себе эту болезнь и сумасшествие, которые начали управлять миром, когда приходят мужчины, избивают женщин и получают медали», — отметил он.

Во время общения с журналистами Вучич также заявил, что «все посходили с ума».

Ранее итальянка Анджела Карини проиграла в 1/8 финала боксерского турнира Олимпиады в бою против представительницы Алжира Иман Хелиф.

Международный олимпийский комитет разрешил участвовать в женских соревнованиях по боксу на ОИ-2024 двум трансгендерам — представительнице Алжира Иман Хелиф и тайваньской спортсменке Линь Юйтин.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган ранее признался, что отменил поездку на церемонию открытия Олимпийских игр в Париже из-за ЛГБТ*-пропаганды по просьбе внучки.

*ЛГБТ — запрещенная в России экстремистская организация.