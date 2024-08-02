Олимпийское движение стало жертвой псевдолиберальных проявлений, которые стали граничить с извращениями. Об этом в комментарии журналистам заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Так он оценил скандал вокруг победы в боксерском поединке спортсменки из Алжира Иман Хелиф. В прошлом году она провалила биохимический тест из-за выявления в организме мужской хромосомы, что привело к слухам о трансгендерности Хелиф.

«Мы бы предпочли видеть старый добрый МОК со старым добрым классическим мировоззрением, с идеями олимпизма, в которых свое важное место занимали и российские спортсмены. Но, к сожалению, эти времена уже миновали. Бой не смотрели, честно говоря, особого желания нет», — признался Песков.

Боксерский поединок на Олимпийских играх со спортсменкой из Алжира закончился на 46-й секунде после начала. Соперница Хелиф итальянка Анжела Карини ушла с ринга в слезах, отказавшись продолжать бой.

Президент Сербии Александр Вучич назвал прошедший бой безумием. Он пояснил, что не может представить себе мир, когда мужчины, избивающие женщин, получают за это медали.

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