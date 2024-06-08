Плакат Олимпиады с Исинбаевой и флагом России установили в Париже

В Париже заметили плакат Олимпиады-2024 с Исинбаевой с флагом России

Фото: РИА «Новости»

На одной из улиц Парижа появился официальный рекламный плакат предстоящих Олимпийских игр с изображением российской спортсменки Елены Исинбаевой. Об этом сообщило РИА «Новости».

По информации источника, для фотографии дизайнеры использовали фотографию Исинбаевой с Олимпийских игр — 2008, когда россиянка выиграла золотую медаль.

Автором плаката стала компания Iceberg, материалы презентовали еще в мае 2020 года по заказу департамента Сен-Сен-Дени в рамках проекта «Олимпийские игры в Сен-Сен-Дени». Также этот плакат можно обнаружить на официальном сайте компании в презентации работ к Олимпийским играм.

Международный олимпийский комитет (МОК) допустил российских спортсменов до Олимпийских игр в индивидуальном нейтральном статусе без гимна, флага и любой национальной символики. Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа.

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