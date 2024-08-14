Проживающая в Кирове семья Анжелы Ц., подозреваемой в выманивании более 200 миллионов рублей у артистки и певицы Ларисы Долиной, известна лишь с положительной стороны. Об этом 360.ru рассказали соседи.

«Обыкновенная семья, рабочие люди. Мама работала всю жизнь, сейчас ухаживает за мужем после инсульта. Нормальная семья, что же там такое случилось? Я не знаю, почему так произошло. Анжелу я практически не знала, но в целом девочка была такая же, как все. Уважительно относилась к родителям», — отметила соседка

Другой житель дома также подтвердил, что знает семью подозреваемой лишь с хорошей стороны.

«Я их знаю как положительных людей. По-соседски помогаю, если просят. Если такое произошло, то из-за оторванности от семьи, на Анжелу влияли другие люди. Про семью ничего плохого не скажу», — добавил он.

Женщину задержали в Балашихе. Ее заподозрили в участии в мошеннической схеме по выманиванию денег у Долиной, артистка лишилась пятикомнатной квартиры в Хамовниках площадью 236 «квадратов» и стоимостью более 200 миллионов рублей.