Жители ЛНР смогут посетить Саур-Могилу в майские праздники | 360°

Общество 02 мая 2024, 14:59 Жители ЛНР смогут посетить Саур-Могилу в майские праздники Глава «Автодора» Петушенко возложил цветы памятнику дорожникам в ЛНР Соцсети

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Глава «Автодора» Вячеслав Петушенко почтил память дорожников, погибших при восстановлении республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. Он возложил цветы к находящемуся в ЛНР мемориалу и провел инспекцию объектов региона. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Петушенко посетил новые регионы в рамках рабочей поездки и проверил ремонтирующиеся объекты. Он также проинспектировал восстановление автомобильной дороги к мемориальному комплексу Саур-Могила в ЛНР. График ремонтных работ позволит местным жителям и гостям республики подъехать к комплексу во время майских праздников, подчеркнули в пресс-службе.

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Специалисты также планируют благоустроить несколько памятных мест вдоль автомобильных дорог, где проводится капитальный ремонт

Ранее перед Днем Победы в Воскресенске начали ремонтировать обелиск героям Великой Отечественной войны, а в Звенигороде благоустроили памятники «Бронзовый солдат» и «Связист». В городах Подмосковья сотрудники «Мособлгаза» также обслужили газовое оборудование на мемориалах «Вечный огонь».