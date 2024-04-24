Техобслуживание мемориалов «Вечный Огонь» провели в Подмосковье | 360°

Подмосковье 24 апреля 2024, 13:33 Техобслуживание мемориалов «Вечный Огонь» провели в Подмосковье Мособлгаз

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Пред Днем Победы в Великой Отечественной войне специалисты «Мособлгаза» завершили проведение комплексного технического обслуживания газового оборудования. Оно установлено на мемориалах «Вечный Огонь» в городах Московской области.

Сотрудники компании осмотрели газопроводы мемориалов, произвели продувку, проверили герметичность соединений и запорной арматуры, очистили компоненты газовых устройств и отрегулировали высоту пламени горелки. Кроме того, газовые службы улучшили благоустройство территорий, примыкающих к мемориалам.

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Техническое обслуживание завершили на 71 мемориале Московской области. Во время его проведения пламя на мемориалах не гасло — огонь временно перенесли на горелку до завершения работ, после чего его вернули на первоначальное место.

В Министерстве энергетики Московской области также добавили, что в праздничные дни работу подмосковных мемориалов будут контролировать аварийные бригады «Мособлгаза».

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