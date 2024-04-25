Ремонт обелиска героям Великой Отечественной войны начали в Воскресенске | 360°

25 апреля 2024, 18:31
Ремонт обелиска героям Великой Отечественной войны начали в Воскресенске
Памятник героям Великой Отечественной войны в Воскресенске приведут в порядок 9 Мая. Работы по восстановлению обелиска уже начались.
После того как жители Воскресенска обнаружили и опубликовали в социальных сетях фотографии повреждений одного из монументов, власти городского округа моментально включились в работу.
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«Сегодня начались работы по восстановлению обелиска и ход работ будут находиться под нашим контролем вплоть до их завершения», — сказал депутат Мособлдумы Владимир Вшивцев.
В Московской области насчитывается более трех тысяч мемориалов, обелисков и памятных мест, каждое из которых является важным элементом исторической памяти.
«Ко Дню Победы каждый памятник, где не проводились запланированные работы по благоустройству, будет приведен в порядок», — добавил депутат.
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