Ремонт обелиска героям Великой Отечественной войны начали в Воскресенске | 360°

Подмосковье 25 апреля 2024, 18:31 Ремонт обелиска героям Великой Отечественной войны начали в Воскресенске Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

Читать 360 в

Памятник героям Великой Отечественной войны в Воскресенске приведут в порядок 9 Мая. Работы по восстановлению обелиска уже начались.

После того как жители Воскресенска обнаружили и опубликовали в социальных сетях фотографии повреждений одного из монументов, власти городского округа моментально включились в работу.

Реклама

«Сегодня начались работы по восстановлению обелиска и ход работ будут находиться под нашим контролем вплоть до их завершения», — сказал депутат Мособлдумы Владимир Вшивцев.

В Московской области насчитывается более трех тысяч мемориалов, обелисков и памятных мест, каждое из которых является важным элементом исторической памяти.

«Ко Дню Победы каждый памятник, где не проводились запланированные работы по благоустройству, будет приведен в порядок», — добавил депутат.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».