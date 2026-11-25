Снегопад не стал помехой для сапбордистов в Балашихе — спортсмены устраивают заплывы, несмотря на непогоду. Одна из жительниц рассказала 360.ru, почему сезон катания на сапах еще не закрылся.

«Я всегда в такую погоду плаваю, потому что красиво», — отметила она.

Девушка уточнила, что достаточно тепло одевается и не переживает по поводу экипировки.

«Не боюсь, но я, если честно, ни разу в этой одежде не ныряла. Стараюсь не испытывать, но в целом должна выдержать такую воду, если что», — подчеркнула она.

Собеседница 360.ru добавила, что любит устраивать заплывы, когда никого нет. По ее словам, другие сапбордисты тоже продолжают плавать, не обращая внимания на снегопад.

Ранее метеоролог Евгений Тишковец объяснил, что обильные осадки обрушились на Московский регион из-за балканского атмосферного вихря Wilka. Во второй половине дня ожидается вьюга, из-за которой сильно сократится дальность обзора.