Жителей Подмосковья предупредили о дождях с грозами 10 июля

РСЧС: 10 июля в Подмосковье ожидаются дожди, грозы и сильный ветер

В пятницу в столичном регионе ожидаются дождь, град, грозы и сильный ветер. Об этом сообщила служба оповещения «РСЧС Московская область» в «Максе» .

«Кратковременный дождь, местами гроза в отдельных районах сильный дождь, ливень, град, шквалистое усиление ветра до 15-20 метров в секунду», — написали в сообщении.

Погодные явления вызовет активный циклон, который смещается с юга. По территории Московской области он пройдет предположительно с 03:00 до 21:00 10 июля.

Ранее Гидрометцентр объявил в Москве и Подмосковье на четверг и пятницу желтый уровень погодной опасности из-за надвигающихся гроз. Специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что суперциклон, движущийся на столицу, возник из-за редкого эффекта Фудзивары при столкновении двух циклонов.