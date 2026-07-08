В выходные Москву накроют аномальные ливни из-за эффекта Фудзивары

В Москве в ближайшие выходные выпадет до 80% месячной нормы осадков. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в телеграм-канале .

Над Центральной Россией столкнутся два циклона, один движется с Балтийского моря, другой — с Каспия. При этом образуется суперциклон, который принесет очень обильные дожди. Явление называется эффектом Фудзивары и происходит в России не чаще, чем раз в десять лет.

«Огуречные дожди покажутся жителям региона мелким дождиком», — отметил метеоролог. Он добавил, что на каждый метр площади выльется до 67 литров воды, то есть пять-шесть ведер.

Непогода продлится до вторника, после этого должно стать теплее и суше.

Ранее метеоролог Татьяна Позднякова рассказала, что осадки в июле — норма для Московского региона. Их называют «огуречными дождями».