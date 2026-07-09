В Московском регионе 9 и 10 июля объявили желтый уровень опасности из-за грозы

В Москве и Московской области с 9 июля до 21:00 10 июля объявили желтый уровень погодной опасности из-за надвигающейся грозы. Об этом сообщил Гидрометцентр России.

В регионе пройдут дожди, местами ливни и грозы. Ветер усилится до 15-20 метров в секунду. Днем 10 июля в Москве и Подмосковье может выпасть град.

Ранее специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что на столицу надвигаются очень сильные ливни. По его прогнозу, за выходные на метр площади выльется до 67 литров воды — порядка пяти или шести ведер. Причиной станет суперциклон, возникший из-за редкого эффекта Фудзивары при столкновении двух циклонов.