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    Заморозки придут в Московский регион в первых числах октября

    Фото: РИА «Новости»

    Заморозки прогнозируют в Московской области в первых числах октября. Об этом сообщила РИА «Новости» главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

    «Первое понижение температуры до слабоотрицательных значений местами возможно уже в первой пятидневке октября», — рассказала она.

    Позднякова обратила внимание, что это похолодание не продлится долго, дневная и ночная температуры еще вновь повысятся. По словам синоптика, например, заморозки могут отмечаться в поселке Черусти (муниципальный округ Шатура).

    Она добавила, что резкое похолодание в первую очередь стоит учитывать садоводам.

    «У людей еще цветы цветут, и если их прикрыть, то они как-то выдержат, а потом вновь будут радовать яркими красками», — резюмировала Позднякова.

    В понедельник в Чите выпал снег в сентябре впервые за 27 лет.

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