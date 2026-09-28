Заморозки придут в Московский регион в первых числах октября

Заморозки прогнозируют в Московской области в первых числах октября. Об этом сообщила РИА «Новости» главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

«Первое понижение температуры до слабоотрицательных значений местами возможно уже в первой пятидневке октября», — рассказала она.

Позднякова обратила внимание, что это похолодание не продлится долго, дневная и ночная температуры еще вновь повысятся. По словам синоптика, например, заморозки могут отмечаться в поселке Черусти (муниципальный округ Шатура).

Она добавила, что резкое похолодание в первую очередь стоит учитывать садоводам.

«У людей еще цветы цветут, и если их прикрыть, то они как-то выдержат, а потом вновь будут радовать яркими красками», — резюмировала Позднякова.

В понедельник в Чите выпал снег в сентябре впервые за 27 лет.