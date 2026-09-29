Водителям рассказали об опасных ошибках со светом фар в тумане

Включение дальнего света фар во время тумана создает перед машиной слепую стену из-за отражения от капель воды. Об опасных ошибках автомобилистов в условиях плохой видимости рассказал сайт 110km.ru .

В тумане, снегопаде или сильном дожде специалисты рекомендовали использовать ближний свет и передние противотуманные фары. В темное время суток противотуманки допустимо включать только вместе с ближним светом, а днем — отдельно, в качестве дневных ходовых огней.

Задний противотуманный фонарь разрешено применять строго при видимости менее 300 метров. За его включение в ясную погоду водителю грозит штраф 500 рублей из-за риска ослепить едущие сзади машины.

Кроме того, автомобилистов призвали не тормозить резко при въезде в полосу тумана и соблюдать дистанцию: безопасное расстояние до впереди идущего транспорта в метрах должно быть не меньше скорости движения в километрах в час.