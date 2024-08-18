Жителей Камчатки предупредили об афтершоках до пяти баллов

Геофизик Чебров: в Петропавловске-Камчатском ожидаются толчки до пяти баллов

Фото: РИА «Новости»

Директор камчатского филиала Единой геофизической службы РАН Данила Чебров заявил, что подземные толчки после землетрясения на Камчатке будут еще долго продолжаться. В ближайшие дни ожидаются афтершоки до пяти баллов в Петропавловске-Камчатском, сообщило в своем Telegram-канале ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

«Афтершоковый процесс будет продолжаться довольно долго, в ближайшие дни стоит ожидать достаточно сильных, отчетливых сотрясений в Петропавловске с интенсивностью до пяти баллов. Скорее всего, она их не превысит», — сказал Чебров.

До этого глава региона Владимир Солодов рассказал, что сейсмологи оценили вероятность сильного подземного толчка после землетрясения как низкую.

Спасатели МЧС начали проверку зданий в Петропавловск-Камчатском городском округе, особое внимание уделяя школам и больницам, после сильных афтершоков, произошедших в районе Тихого океана.

Ранее в поселке Усть-Камчатск выпал пепел после извержения вулкана Шивелуч, но на жизнедеятельности его жителей это не отразилось.

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