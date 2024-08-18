Пепел от вулкана Шивелуч присыпал поселок на Камчатке

Пресс-служба МЧС
Фото: Пресс-служба МЧС

Пепел выпал в поселке Усть-Камчатск на Камчатке после извержения вулкана Шивелуч. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России по Камчатскому краю.

«В результате пеплового выброса из вулкана Шивелуч зафиксировали выпадение незначительного количества вулканического пепла в поселке Усть-Камчатск. Жизнедеятельность населения не нарушена», — отметили в сообщении.

Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН сообщил, что вулкан выбросил столб пепла на высоту до восьми километров над уровнем моря. Специалисты установили оранжевый код опасности для авиации.

Землетрясение магнитудой 7,0 произошло у берегов Камчатки. Эпицентр находился в акватории Тихого океана в 108 километрах. Спасатели Петропавловск-Камчатского городского округа проверят здания, которые могли пострадать при землетрясении.

Запад впал в эйфорию от вторжения ВСУ в Курскую область. Похмелье станет горьким

Беременность 50+. Чем может быть полезен пример Марины Федункив

Компания «Чистая линия» с Народным фронтом доставили помощь в Курскую область

Москвичей пустили на строящиеся станции Троицкой линии метро

«Святая» Камала. Глобалисты сходят с ума, пропихивая Харрис к власти

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте