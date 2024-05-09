Здоровья и еще раз здоровья. Машков поздравил ветеранов с Днем Победы | 360°

Эксклюзив 09 мая 2024, 15:40 Здоровья и еще раз здоровья. Машков поздравил ветеранов с Днем Победы Машков пообещал ветеранам, что их дети и внуки их не подведут

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Народный артист России Владимир Машков с трибун наблюдал за парадом с участием военной техники на Красной площади. В интервью 360.ru он обратился к ветеранам Подмосковья и поздравил их с Днем Победы.

«Прежде всего здоровья, здоровья, здоровья! И знайте, дорогие ветераны, что мы вас не подведем. Ваши внуки, сыны, дочери никогда вас не подведут», — сказал артист.

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На параде также присутствовал лидер байкерского клуба «Ночные волки» Александр Залдастанов. По его словам, вид проходящей по Красной площади военной техники вызывает гордость за свою страну.

В праздничном мероприятии приняли участие лидеры девяти зарубежных государств, в том числе Белоруссии, Киргизии и Таджикистана. После парада они возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата.