Эксклюзив 09 мая 2024, 15:11 Ощущение неизбежной победы. Лидер «Ночных волков» — о параде на Красной площади Байкер Залдастанов: парад на Красной площади дает ощущение неизбежной победы

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Лидер байкерского клуба «Ночные волки» Александр Хирург Залдастанов наблюдал за парадом Победы в Москве с трибун. В беседе с 360.ru он заявил, что вид военной техники на Красной площади вызывает гордость за Россию.

«Дает ощущения неизбежной русской победы. У меня каждый раз такое ощущение, когда я прихожу на парад. Его на хватает — а здесь его получаешь. Я рад возможности 9-го числа посидеть с близкими, обнять своих друзей, которых давно не видел», — поделился байкер.

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Корреспондент 360.ru Дмитрий Степанищев заметил, что видел «Ночных волков» на трибунах во время парада. Залдастанов подтвердил, что с ним приехали товарищи. Многие из них участвуют в спецоперации на Украине.

«„Ночные волки“ сражаются, несут потери. Среди нас есть героические люди, кто пошел защищать Россию добровольцем, не дожидаясь мобилизации. Когда России плохо — нам плохо. Когда ей что-то угрожает — мы идем вперед», — добавил Хирург.

Байкер добавил, что у «Ночных волков» есть собственный знак за боевые заслуги. Его вручают тем, кто проявил себя в зоне СВО.

К Залдастанову подошел французский журналист и попросил его передать сообщение для Франции.

«Я бы хотел, чтобы они знали: Россия — это ковчег спасения. Россия рано или поздно соберет вокруг себя все светоносное человечество», — ответил Хирург.

За парадом также наблюдала вдова погибшего в зоне СВО военнослужащего Ирина Сычева. На мероприятие вместе с сыновьями ее пригласил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.