Застрявшую в горах Киргизии россиянку Наговицину признали пропавшей без вести

Россиянку Наталью Наговицину признали пропавшей без вести. Об этом РИА «Новости» сообщили в МЧС Киргизии.

«Человек автоматически считается пропавшим без вести, если невозможно узнать, что с ним сейчас, жив ли он. Добраться туда и узнать сейчас невозможно», — объяснил представитель ведомства Адиль Чаргынов.

Наталья находилась в горах 11 дней при температуре -26 градусов под скалой Птица. Альпинистка получила перелом ноги. Женщина погибла почти на той же высоте, где четыре года назад умер ее муж.

Вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницин заявлял, что спасательную операцию к Наговициной организовывать не будут. По его словам, из-за экстремальных погодных условий проведение операции сейчас невозможно.

На вершине температура достигает -40 градусов, дуют ураганные ветры до 300 километров в час. Пятницин подчеркивал, что условия на пике сопоставимы с зимней Антарктидой.