«Сложная, холодная гора». Почему не могут спасти альпинистку Наговицину

Прошло уже две недели после того, как российская альпинистка Наталья Наговицина застряла на пике Победы со сломанной ногой. Спасательную операцию накануне завершили: добраться до женщины так и не получилось из-за сложных погодных условий. Остался ли хотя бы минимальный шанс на то, что Наталья еще жива, и что будет с ее телом в случае гибели, разбирался 360.ru.

Нетривиальная задача для спасателей

По словам директора АНО ДПО «Высшая горная школа» Алексея Овчинникова, организация спасательных работ в местах, подобных пику Победы, — это каждый раз уникальная операция, очень трудная и практически непредсказуемая.

«Это высокая, сложная, холодная гора, удаленная от населенных пунктов. Инфраструктуры поблизости нет. Чтобы организовать в этой местности что-либо, нужны огромные ресурсы. К тому же гора расположена в Киргизии, а не на российской территории, поэтому даже в случае участия МЧС России сотрудникам ведомства сперва необходимо будет налаживать взаимодействие с киргизскими коллегами», — отметил эксперт в беседе с 360.ru.

Овчинников напомнил о другой операции, в которой принимал участие: в Пакистане он помогал спасти альпиниста Александра Гукова, который провел на высоте 6200 метров неделю, оставшись без еды и снаряжения.

«Но даже в том случае высота была другая. Здесь же речь идет о семи тысячах метров. Это очень высоко, и задача нетривиальная», — сказал собеседник 360.ru.