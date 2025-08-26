«Сложная, холодная гора». Почему не могут спасти альпинистку Наговицину
Прошло уже две недели после того, как российская альпинистка Наталья Наговицина застряла на пике Победы со сломанной ногой. Спасательную операцию накануне завершили: добраться до женщины так и не получилось из-за сложных погодных условий. Остался ли хотя бы минимальный шанс на то, что Наталья еще жива, и что будет с ее телом в случае гибели, разбирался 360.ru.
Нетривиальная задача для спасателей
По словам директора АНО ДПО «Высшая горная школа» Алексея Овчинникова, организация спасательных работ в местах, подобных пику Победы, — это каждый раз уникальная операция, очень трудная и практически непредсказуемая.
«Это высокая, сложная, холодная гора, удаленная от населенных пунктов. Инфраструктуры поблизости нет. Чтобы организовать в этой местности что-либо, нужны огромные ресурсы. К тому же гора расположена в Киргизии, а не на российской территории, поэтому даже в случае участия МЧС России сотрудникам ведомства сперва необходимо будет налаживать взаимодействие с киргизскими коллегами», — отметил эксперт в беседе с 360.ru.
Овчинников напомнил о другой операции, в которой принимал участие: в Пакистане он помогал спасти альпиниста Александра Гукова, который провел на высоте 6200 метров неделю, оставшись без еды и снаряжения.
«Но даже в том случае высота была другая. Здесь же речь идет о семи тысячах метров. Это очень высоко, и задача нетривиальная», — сказал собеседник 360.ru.
Алексей пояснил, что маршрут, по которому шла Наговицина, отличается в том числе своей протяженностью: он занимает около трех-четырех дней вверх и столько же вниз. Чтобы спустить оттуда человека на носилках, понадобится больше десяти спасателей.
«Четверо смогут нести носилки час-два, потом на такой высоте наступает сильная усталость. А значит, нужны две команды по четыре человека, которые смогут друг друга менять. Кроме того, нужны люди, которые будут нести груз, делать чай, расчищать дорогу», — сказал эксперт.
Таким образом, чтобы помочь застрявшему на пике Победы альпинисту, потребуется команда из 12 крепких технически грамотных и акклиматизированных спасателей. Осуществить такую операцию значительно сложнее, чем на Эльбрусе, где есть классический маршрут, под которым расположена точка спасательного отряда МЧС.
Вы не можете просто взять пожарного из Бишкека и отправить на гору. Не получится, он не сможет на нее залезть.
Алексей Овчинников
Жива ли Наталья Наговицина
Овчинников выразил сомнение в том, что Наговицина остается жива на сегодняшний день. Женщина находится в одиночестве на высоте 7100 метров уже две недели.
«У меня пессимистичный прогноз. Можно почитать воспоминания Гукова, у которого на четвертый день на высоте 6300 метров начались галлюцинации, организм начал умирать», — указал собеседник 360.ru.
Даже если Натальи уже нет в живых, спустить ее тело все равно нужно, сказала телеведущая Виктория Боня, покорившая такие серьезные вершины, как Эверест и Манаслу. По словам знаменитости, она готова помочь сыну альпинистки, в том числе материально.
«Знать, что твой родной человек лежит где-то там, непохороненный, страшно. И спустить его на землю, отдать дань памяти, провести похороны дли близких крайне важно. Если вопрос будет упираться в деньги, то, разумеется, покроем недостающую сумму. Я готова перевести, не раздумывая», — отметила Боня в беседе с 360.ru.
Следком начал проверку
После публичного обращения сына Натальи Наговицыной Михаила глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил принять все возможные меры для выяснения обстоятельств случившегося и оказания посильной помощи в спасении российской альпинистки, сообщила пресс-служба ведомства.
«По факту произошедшего следственными органами Следственного комитета России организована процессуальная проверка. Исполнение поручения поставлено главой ведомства на контроль», — подчеркнули в пресс-службе.