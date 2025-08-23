Застрявшая на пике Победы российская альпинистка погибла

Российская альпинистка Наталья Наговицына, застрявшая на пике Победы в Киргизии, погибла. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По его данным, тело смогут забрать с высоты семи тысяч метров, только когда нормализуется погода для подъема вертолета на такую высоту.

«Также спасательная группа, которая должна была забрать тело итальянца, спасавшего россиянку, отозвана с высоты 4,5 тысячи метров», — написали авторы поста.

Официальной информации о гибели Наговицыной не поступало.

Наталья 11 дней находилась в горах при температуре -26 градусов под скалой «Птица». Альпинистка получила перелом ноги. Она погибла почти на той же высоте, где четыре года назад скончался ее муж.