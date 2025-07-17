Застрявших на водосбросе двух лосят в Истре освободили

Спасатели помогли застрявшим на водосбросе лосям в Истре уйти в лес

В Истре экстренные службы освободили с территории водохранилища в поселке Гидроузла имени Куйбышева двух лосят и помогли им уйти в лес. Видео с место оказалось в распоряжении 360.ru.

В рамках спасательной операции специалисты пустили воду. Когда уровень поднялся, звери смогли спокойно выбраться на свободу.

Днем ранее местные жители заметили двух лосят на водосбросе и обратились за помощью. Животные забрались на гидроузел и самостоятельно не смогли вернуться в лес.

В Комитете лесного хозяйства Московской области заявляли, что держали ситуацию с лосями под контролем. В пресс-службе отмечали, что очень важно не напугать животных и не причинить вреда.

В мае лось попал под машину под Истрой. Животное получило травмы задних ног. К спасению пострадавшего подключилось Министерство сельского хозяйства региона, специалисты выехали на место ЧП и оказали необходимую помощь.