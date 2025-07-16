В Истре два лосенка застряли на водосбросе, жители вызвали спасателей

В городском округе Истра два лосенка забрались на водосброс, но вернуться назад самостоятельно не смогли. Местные жители рассказали 360.ru, что уже обратились в спасслужбу за помощью.

Водосброс расположен в поселке Гидроузла имени Куйбышева. Животные здесь находятся уже второй день.

В комитете лесного хозяйства Московской области сообщили, что контролируют ситуацию.

«Важно не напугать животных и не причинить им вреда. Пока есть шанс, что лоси смогут выбраться самостоятельно, но если завтра этого не произойдет — будут предприняты активные меры с участием профессионалов», — отметил председатель комлесхоза Алексей Ларькин.

В мае под Истрой лось попал под машину. Животное получило перелом задних ног. К вопросу возможного спасения пострадавшего подключилось Министерство сельского хозяйства региона, которое курирует ветеринарные службы. Специалисты выехали на место и оказали необходимую помощь.

Раненого лося нашли около коттеджного поселка Княжье Озеро местные жители и зоозащитники. По их словам, травмированный сохатый находился на обочине дороги больше суток.