Ветеринары попытаются спасти сбитого под Истрой лося

К сбитому под Истрой лосю выехали подмосковные ветеринары

Лося с переломанными задними ногами после наезда автомобиля в городском округе Истра заберут подмосковные ветеринары для осмотра и принятия решений по спасению. Об этом 360.ru сообщили в правительстве Московской области.

Там пояснили, что вопросом возможного спасения пострадавшего животного занимается Министерство сельского хозяйства региона, которое курирует ветеринарные службы, чьи специалисты уже выехали на место.

После прибытия животному введут седативные препараты для дальнейшей транспортировки в одно из отделений подмосковной ветеринарной службы. Специалисты осмотрят животное и примут окончательное решение о помощи.

Лося с перебитыми ногами после наезда автомобиля нашли около коттеджного поселка «Княжье озеро» в городском округе Истра местные жители и зоозащитники.

По их словам, травмированный сохатый находился на обочине дороги больше суток. По предварительным данным, ноги лось сломал после наезда автомобиля, чей водитель скрылся с места происшествия.