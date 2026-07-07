Запись на свадьбу в самую красивую дату 2027 года откроется в Подмосковье в День семьи

ЗАГС Подмосковья: в День семьи откроется запись на свадьбу 7 июля 2027 года

Самыми популярными датами свадьбы в 2027 году, вероятно, станут 7 июля (07.07.2027) и 27 июля (27.07.27). Запись на регистрацию брака в первую из них символично откроется в День семьи, любви и верности, сообщили в управлении ЗАГС Министерства социального развития Подмосковья.

Заявление можно подавать уже за 12 месяцев до дня, выбранного для торжества. Соответственно, записаться на 7 июля 2027 года можно с 8 июля 2026-го, а на 27 июля 2027 года — 28 июля 2026-го.

Влюбленные в России часто выбирают для свадьбы красивые даты. Запись на них заканчивается задолго до их наступления. Например, на 26 июля и 8 августа 2026 года свободных мест практически нет.

Самыми востребованными в 2027 году, предположительно, станут даты с сочетанием двойки и семерки или цифрой 27.

О том, сколько пар в Подмосковье в этом году решили пожениться в День семьи, любви и верности, как появился этот праздник и как его принято отмечать, — в материале 360.ru.