Замглавы Минстроя Стасишин призвал не обзывать строителей «арбузниками»

Замглавы Минстроя Никита Стасишин призвал не называть строителей-монолитчиков из Китая «арбузниками». Выступая на Восточном экономическом форуме, он отметил, что это высокооплачиваемая работа.

«Строительные профессии — это те профессии, которые сегодня приносят по-настоящему хорошие деньги, будь то разнорабочий, водитель спецтехники или ИТР (инженерно-технический работник — прим. ред.)», — процитировал его РБК.

Именно строители сейчас восстанавливают новые регионы России: Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области.

«Они не „арбузниками“ восстанавливаются. <…> Я вас прошу, никогда больше не склоняйте ни одну профессию и не обзывайтесь на строителей», — подчеркнул Стасишин.

Восточный экономический форум проходит 3–6 сентября во Владивостоке уже в девятый раз. Участие в нем принимают более шести тысяч человек из 76 стран и территорий. На мероприятие приехал президент Владимир Путин, там он встретился с представителями Сербии и Китая.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала ВЭФ масштабным в рамках страны событием с мировым резонансом. Она отметила, что Владивосток считается «окном, воротами, точкой входа для бизнеса на востоке нашей страны».