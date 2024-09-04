Путин передал привет Вучичу на встрече с вице-премьером Сербии

Путин встретился с премьером Сербии Вулиным на ВЭФ и пригласил Вучича в Казань

Президент Владимир Путин встретился с вице-премьером Сербии Александром Вулиным на полях Восточного экономического форума во Владивостоке. Как сообщила пресс-служба Кремля, российский лидер высоко оценил духовную близость народов двух стран.

«Россия играет существенную роль в обеспечении Сербии энергетическими ресурсами, делает это очень корректно, на высоком уровне», — подчеркнул Путин.

Президент также отметил, что у России и Сербии много направлений кооперации. При этом он указал на необходимость оценить причины спада торговли.

Во время встречи Путин передал привет президенту Сербии Александру Вучичу и выразил надежду, что тот приедет в Казань на саммит БРИКС.