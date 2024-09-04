Путин передал привет Вучичу на встрече с вице-премьером Сербии
Путин встретился с премьером Сербии Вулиным на ВЭФ и пригласил Вучича в Казань
Президент Владимир Путин встретился с вице-премьером Сербии Александром Вулиным на полях Восточного экономического форума во Владивостоке. Как сообщила пресс-служба Кремля, российский лидер высоко оценил духовную близость народов двух стран.
«Россия играет существенную роль в обеспечении Сербии энергетическими ресурсами, делает это очень корректно, на высоком уровне», — подчеркнул Путин.
Президент также отметил, что у России и Сербии много направлений кооперации. При этом он указал на необходимость оценить причины спада торговли.
Во время встречи Путин передал привет президенту Сербии Александру Вучичу и выразил надежду, что тот приедет в Казань на саммит БРИКС.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. ВЭФ проводят уже в девятый раз. Участие в нем принимают более шести тысяч человек из 76 стран и территорий.
Путин прибыл во Владивосток для участия в ВЭФ 3 сентября. Он посетил площадку для строительства верфи со специализацией на морском торговом флоте, а также побывал на корвете «Резкий», который находится в пункте базирования Приморской флотилии.