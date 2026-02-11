Замедление Telegram прокомментировали в Кремле

Замедление работы Telegram в России произошло из-за того, что компания-владелец мессенджера отказалась исполнять требования законодательства. Пресс-секретарь Дмитрий Песков в интервью проекту «НЬЮМ ТАСС» выразил сожаление о том, что это произошло.

«Я вижу и читаю заявления Роскомнадзора о том, что принято решение тормозить работу Telegram в связи с тем, что компания не выполняет требования российского законодательства. Ну, очень жаль, что компания не выполняет, но есть закон, который нужно выполнять», — сказал он.

Президент России Владимир Путин, по словам Пескова, не пользуется никакими мессенджерами. Статус главы государства обязывает его общаться по спецсвязи.

Роскомнадзор подтвердил замедление Telegram из-за несоблюдения законодательства, которое предписывает размещать сервера в России, защищать персональные данные и обеспечивать условия для борьбы с терроризмом. Депутат Госдумы Андрей Свинцов заявил, что ограничения обратимы, переговоры с владельцами мессенджера пройдут в течение ближайших трех-четырех месяцев.