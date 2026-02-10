В Госдуме заявили об обратимом характере мер против Telegram

Ограничительные меры против мессенджера Telegram носят обратимый характер, доступ к платформе могут восстановить в полном объеме при устранении нарушений. Об этом ТАСС заявил депутат Антон Немкин.

Парламентарий напомнил, что речь не идет о запрете. Государство заявляет, что Россия остается открытой для любых цифровых сервисов при соблюдении законодательства, реальном противодействии мошенничеству, защите персональных данных граждан и неиспользовании платформ в преступных целях, добавил Немкин.

«Как только нарушения устраняются, диалог возможен, а доступ могут восстановить в полном объеме. Мяч на стороне платформ. Если Telegram примет решение работать в правовом поле России, все действительно вернется на места», — сказал он.

Роскомнадзор 10 февраля заявил, что Telegram не исполняет требования российского законодательства, в связи с чем работу по его ограничению продолжат.