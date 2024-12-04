Захарова показала первое фото с интервью Лаврова Карлсону и попросила набраться терпения

В Сети появилось первое фото с интервью министра иностранных дел России Сергея Лаврова американскому журналисту Такеру Карлсону. Снимок опубликовала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД Мария Захарова.

Ранее Карлсон сообщил о своем приезде в Москву для интервью с Лавровым и пообещал, что запись беседы опубликуют в ближайшее время.

Перед беседой с министром журналист посетил Красную площадь, где записал видеообращение, в котором затронул тему дезинформации американцев о положении дел в России. По его словам, жители США не имеют об этом никакого представления из-за тотальной пропаганды.

Нынешний госсекретарь Тони Блинкен оборвал все контакты с Россией, указал он. С тех пор нет никаких каналов связи, ни переговоров. Параллельно с этим, продолжил Карлсон, администрация Джо Байдена подталкивает страну к ядерному конфликту с Россией. И после выборов, на которых победил Дональд Трамп, эта угроза, по его оценке, выросла еще сильнее.

Также журналист отметил, что долгое время тщетно пытался пообщаться с президентом Украины Владимиром Зеленским, но американские власти блокируют все связи с ним. Решения о том, с кем будут общаться украинские политики, принимает американское посольство, констатировал Карлсон.