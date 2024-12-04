Журналист Такер Карлсон в течение года пытался взять интервью у президента Украины Владимира Зеленского. Правительство США через своих дипломатов запретило политику общаться с ним. Американец сообщил об этом в соцсети X .

Карлсон рассказал, как многие месяцы он и его команда пытались договориться об интервью. Они подходили к вопросу с разных сторон, вели переговоры с людьми в окружении Зеленского, но все усилия оказались тщетными. Журналист обвинил в провале правительство США в лице дипломатов.

«Американское посольство в Киеве, на которое уходят деньги наших налогоплательщиков, заявило правительству Зеленского: „Вы не можете давать интервью“», — сказал он.

Не получив желаемого, журналист вновь приехал в Москву. После интервью с президентом России Владимиром Путиным и блогером Хасбиком он пообщался с министром иностранных дел Сергеем Лавровым.