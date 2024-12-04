«Снова в Москве». Такер Карлсон анонсировал новое громкое интервью

Американский журналист Такер Карлсон вновь приехал в Москву. На этот раз он взял интервью у министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Он сообщил об этом в соцсети X.
«Мы снова в Москве. Вот почему», — написал он.
Карлсон опубликовал видео-анонс нового интервью. Он сообщил, что только что закончил запись, и интервью с Лавровым прошло абсолютно захватывающе. Американец заявил, что выпустит его очень скоро.
В феврале вышло интервью Карлсона с президентом России Владимиром Путиным, которое вызвало большой резонанс на Западе. Журналист пожаловался на слежку со стороны спецслужб США и проконсультировался с адвокатом на случай ареста по возвращении в Штаты. Осенью он пообщался с российским блогером Хасбуллой Магомедовым, известным как Хасбик, о его отношениях с Майком Тайсоном и мнении о США.
Трампа предупредили в НАТО о страшной угрозе из-за Украины
Дочь Жириновского заменит отца на ближайших выборах
Зеленский осознал свою беспомощность. Военный эксперт — об обсуждении переговоров
«Даже не подозревают». Названо большое заблуждение американцев о России
Карлсон объяснил упорный отказ Зеленского от интервью
В Подмосковье начался розыск «охотника на байкеров»
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте