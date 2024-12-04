Журналист Карлсон: американцы не подозревают о войне США с Россией

Мир находится на грани ядерной войны, а США уже фактически вступили в прямой конфликт с Россией. Американский журналист сообщил об этом в выпуске шоу The Tucker Carlson Show с адвокатом, автором книги об Эдварде Сноудене Гленном Гринвальдом.

«Большинство американцев даже не подозревают, что их страна фактически находится в состоянии войны с Россией», — заявил он.

Карлсон заявил, что Белый дом неверно понял президента России Владимира Путина, и мир оказался на грани ядерной войны. Он обсудил с Гринвальдом нигилизм правящего класса в США и текущую ситуацию на международной политической арене.

В феврале вышло интервью Карлсона с президентом России Владимиром Путиным, а в декабре он записал выпуск с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Журналист обвинил США в том, что украинский лидер Владимир Зеленский отказался от встречи.