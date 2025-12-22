Выброшенная отцом из окна девочка вернулась в Уфу на реабилитацию

Выброшенная отцом из окна четвертого этажа собственным отцом девочка после лечения в Москве вернулась в Уфу. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Минздрава Башкирии Айрат Рахматуллин.

«Трехлетняя девочка, пострадавшая при падении с третьего этажа, вернулась в Уфу после лечения в Российской детской клинической больнице и проходит реабилитацию», — написал он.

По словам Рахматуллина, девочке предстоят плановые консультации хирурга, ортопеда, офтальмолога и невролога.

В начале октября мужчина выбросил трехлетнюю дочь с четвертого этажа, момент попал на городские камеры. Ребенка привезли в реанимацию в тяжелом состоянии. При задержании мужчина отказался объяснять причину поступка.

Местные жители отмечали, что главу семейства порой видели в состоянии алкогольного опьянения, а сама семья казалась неблагополучной.