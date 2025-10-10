Сбросившего маленькую дочь с четвертого этажа уфимца арестовали

СК: суд до 9 декабря арестовал уфимца, сбросившего маленькую дочь с высоты

Суд в Башкирии отправил под арест 34-летнего жителя Уфы, сбросившего маленькую дочь с высоты четвертого этажа. Об этом сообщила пресс-служба управления СК по региону.

«По ходатайству следователя суд избрал меру пресечения виде заключения под стражу уфимцу, обвиняемому в покушении на убийство своей малолетней дочери», — заявили в ведомстве.

Мужчина останется под стражей как минимум до 9 декабря.

Следствие установило, что 9 октября он, будучи в своей квартире, взял на руки трехлетнего ребенка, вышел на балкон и выбросил его из окна на улицу.

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев заявлял 360.ru, что пострадавшая девочка находится в реанимации, врачи делают все необходимое для сохранения ее жизни. На момент ЧП ее мать и старшая сестра уехали в Санкт-Петербург на лечение.

Местные жители рассказывали, что главу семейства зачастую видели в состоянии алкогольного опьянения, а сама семья была неблагополучной.