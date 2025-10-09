Появилось видео, как мужчина выбросил дочь из окна в Уфе
Момент, когда житель Уфы выбросил свою трехлетнюю дочь из окна квартиры, попал на городские камеры. Видео оказалось в распоряжении 360.ru.
Все произошло за несколько секунд. Мужчина с силой швырнул девочку через открытое окно на балконе четвертого этажа. Теперь ребенок находится в реанимации.
Ранее стало известно, что соседи часто видели злоумышленника в неадекватном состоянии. По словам очевидцев, уфимец злоупотреблял алкоголем, а семья считалась неблагополучной.
В момент происшествия мать пострадавшего ребенка находилась в Санкт-Петербурге, куда отправилась на лечение вместе со старшей дочерью.
Подозреваемого задержали сотрудники правоохранительных органов. В ближайшее время против него заведут уголовное дело.