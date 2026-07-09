Все виды пенсий вырастут в 2027 году с учетом экономической ситуации
Экономист Иванова-Швец: в 2027 году в России повысят все виды пенсий
Все виды пенсий россиян повысят в 2027 году с учетом экономической ситуации в стране. Об этом сообщила РИА «Новости» доцент РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец.
Речь идет о страховых, социальных, накопительных пенсиях, а также о выплатах военным и работающим гражданам. Эксперт пояснила, что размер повышения определят ближе к концу года.
Сроки индексации страховых пенсий по старости могут скорректировать. Вместо одной с 1 января проведут два этапа — с 1 февраля и с 1 апреля.
Порядок повышения социальных пенсий останется прежним и запланирован на 1 апреля. Также в течение года пересчитают доплаты для бывших шахтеров и летчиков.
С 1 августа 2027 года предусмотрен перерасчет выплат для работающих пенсионеров и повышение накопительных пенсий. В октябре планово вырастут и пенсии военных.
Ранее Минтруд России обновил список документов, необходимых для оформления всех видов социальных выплат.