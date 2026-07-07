Минтруд утвердил новый список документов для назначения всех пенсий

Минтруд России утвердил обновленный список документов, требуемых для оформления всех видов социальных выплат. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на соответствующий приказ, который вступил в силу с 7 июля.

В документе сказано, что для оформления страховой пенсии, фиксированной выплаты к ней с учетом повышения, накопительной части, а также пенсии по гособеспечению требуются документы, подтверждающие личность, возраст, место жительства и гражданство, а также наличие регистрации в системе обязательного страхования.

Кроме того, утвердили новый список документов для установления пенсий по инвалидности и в связи с утратой кормильца.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин заявил, что самозанятому россиянину для получения страховой пенсии в размере 30 тысяч рублей необходимо в течение 35 лет ежемесячно делать взносы более 20 тысяч рублей.