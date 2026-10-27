История с душком: что делать, если в подъезде плохо пахнет
Неприятный запах в подъезде или квартире — не просто вопрос комфорта, а сигнал о проблемах с санитарным состоянием дома, инженерными системами и микроклиматом. Стойкое зловоние канализации, затхлости, сырости или разложения почти всегда означает, что где‑то есть соответствующий источник. Что делать и куда обращаться, разбирался 360.ru.
Что делать, если в подъезде неприятно пахнет
Санитарные правила не позволяют наличие каких-либо неприятных запахов в многоквартирных домах и в помещениях общего пользования, напомнила в беседе с 360.ru эксперт в области ЖКХ, сопредседатель некоммерческого партнерства «Управдом» Евгения Юнисова. Причины неприятного запаха могут быть самые разные — от протечек труб и канализационных стояков до смерти жильца или животного.
«Неприятные запахи могут быть от того, что не производится своевременная санитарная обработка в мусоропроводах, мусорокамерах и по другим причинам, в том числе антисанитария в жилых или нежилых помещениях в многоквартирном доме», — добавила специалист.
Первое, куда нужно обратиться при наличии устойчивого неприятного запаха, — в управляющую организацию, которая должна установить причину такого явления и принять меры по устранению источника.
Если это неисправность коммуникаций — отремонтировать коммуникации, произвести соответствующую санитарную обработку, в том числе дезинфицирующими и прочими средствами. Кроме того, на такое проявление можно сразу же, не дожидаясь действий управляющей организации, обратиться в Роспотребнадзор и в жилищную инспекцию.
Евгения Юнисова
Управляющая организация при установлении причин неприятного запаха и наличии некоторых признаков может привлечь МЧС и МВД, если необходимо вскрыть помещение для устранения последствий.
«В первую очередь нужно устранить причины этого запаха. В самой квартире УК выполняет работы только в том случае, если, скажем, в вентиляционный канал попало животное или птица», — добавила Юнисова.
Чем опасен трупный запах
Запах — это восприятие человеком химических веществ, которые находятся в воздухе, и он никак не влияет на здоровье, рассказал 360.ru врач-терапевт, медицинский блогер Филипп Кузьменко.
«Если вы переживаете из-за того, что кто-то умер и разлагается, и люди чувствуют запах гнили — да, это неприятно, но никак не повредит здоровью. Просто повод вызвать соответствующие службы. <…> Трупный яд — миф, трупных ядов не бывает. <...> Мертвый человек не опасен. Переживать по этому поводу не стоит», — объяснил он.
Раньше действительно считалось, что болезни распространяются через запахи.
Поэтому считалось, что нельзя ходить на болото — там затхлый запах и оттуда, думали люди, приходят болезни. Развеяны эти мифы — болезни распространяются микроорганизмами, микроскопическими животными, они не летают [в воздухе] в тех количествах, чтобы вызвать болезни.
Врач подчеркнул: чтобы чем-то заболеть, нужен прямой контакт — потрогать, попробовать, облизать.
«Воздушно-капельным путем передаются только вирусы, но, как правило, от живых к живым. <…> Чувствуете запах — вызывайте службы», — заключил эксперт.
Как избавиться от трупного запаха в квартире
После того, как источник запаха устранили:
- выбросьте сильно пропитанные запахом вещи — ковры, матрасы, участки гипсокартона, покрытия, если запах въелся глубоко;
- очистите поверхности: твердые промойте с дезинфектором и просушите, пористые обработайте ферментным (энзимным) средством по инструкции;
- не маскируйте запах освежителями и не используйте хлор «на глаз» — это не убирает причину и может быть опасно;
- обработайте воздух и труднодоступные зоны — озонирование (только в пустом помещении) или сухой туман;
- вызовите специалистов, если источник долго находился в квартире или запах слишком глубоко въелся.