История с душком: что делать, если в подъезде плохо пахнет

Неприятный запах в подъезде или квартире — не просто вопрос комфорта, а сигнал о проблемах с санитарным состоянием дома, инженерными системами и микроклиматом. Стойкое зловоние канализации, затхлости, сырости или разложения почти всегда означает, что где‑то есть соответствующий источник. Что делать и куда обращаться, разбирался 360.ru.

Что делать, если в подъезде неприятно пахнет

Санитарные правила не позволяют наличие каких-либо неприятных запахов в многоквартирных домах и в помещениях общего пользования, напомнила в беседе с 360.ru эксперт в области ЖКХ, сопредседатель некоммерческого партнерства «Управдом» Евгения Юнисова. Причины неприятного запаха могут быть самые разные — от протечек труб и канализационных стояков до смерти жильца или животного.

«Неприятные запахи могут быть от того, что не производится своевременная санитарная обработка в мусоропроводах, мусорокамерах и по другим причинам, в том числе антисанитария в жилых или нежилых помещениях в многоквартирном доме», — добавила специалист.

Первое, куда нужно обратиться при наличии устойчивого неприятного запаха, — в управляющую организацию, которая должна установить причину такого явления и принять меры по устранению источника.