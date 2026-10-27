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    История с душком: что делать, если в подъезде плохо пахнет

    Неприятный запах в подъезде или квартире — не просто вопрос комфорта, а сигнал о проблемах с санитарным состоянием дома, инженерными системами и микроклиматом. Стойкое зловоние канализации, затхлости, сырости или разложения почти всегда означает, что где‑то есть соответствующий источник. Что делать и куда обращаться, разбирался 360.ru.

    Что делать, если в подъезде неприятно пахнет

    Санитарные правила не позволяют наличие каких-либо неприятных запахов в многоквартирных домах и в помещениях общего пользования, напомнила в беседе с 360.ru эксперт в области ЖКХ, сопредседатель некоммерческого партнерства «Управдом» Евгения Юнисова. Причины неприятного запаха могут быть самые разные — от протечек труб и канализационных стояков до смерти жильца или животного.

    «Неприятные запахи могут быть от того, что не производится своевременная санитарная обработка в мусоропроводах, мусорокамерах и по другим причинам, в том числе антисанитария в жилых или нежилых помещениях в многоквартирном доме», — добавила специалист.

    Первое, куда нужно обратиться при наличии устойчивого неприятного запаха, — в управляющую организацию, которая должна установить причину такого явления и принять меры по устранению источника.

    Если это неисправность коммуникаций — отремонтировать коммуникации, произвести соответствующую санитарную обработку, в том числе дезинфицирующими и прочими средствами. Кроме того, на такое проявление можно сразу же, не дожидаясь действий управляющей организации, обратиться в Роспотребнадзор и в жилищную инспекцию.

    Евгения Юнисова

    Управляющая организация при установлении причин неприятного запаха и наличии некоторых признаков может привлечь МЧС и МВД, если необходимо вскрыть помещение для устранения последствий.

    «В первую очередь нужно устранить причины этого запаха. В самой квартире УК выполняет работы только в том случае, если, скажем, в вентиляционный канал попало животное или птица», — добавила Юнисова.

    Чем опасен трупный запах

    Запах — это восприятие человеком химических веществ, которые находятся в воздухе, и он никак не влияет на здоровье, рассказал 360.ru врач-терапевт, медицинский блогер Филипп Кузьменко.

    «Если вы переживаете из-за того, что кто-то умер и разлагается, и люди чувствуют запах гнили — да, это неприятно, но никак не повредит здоровью. Просто повод вызвать соответствующие службы. <…> Трупный яд — миф, трупных ядов не бывает. <...> Мертвый человек не опасен. Переживать по этому поводу не стоит», — объяснил он.

    Раньше действительно считалось, что болезни распространяются через запахи.

    Поэтому считалось, что нельзя ходить на болото — там затхлый запах и оттуда, думали люди, приходят болезни. Развеяны эти мифы — болезни распространяются микроорганизмами, микроскопическими животными, они не летают [в воздухе] в тех количествах, чтобы вызвать болезни.

    Врач подчеркнул: чтобы чем-то заболеть, нужен прямой контакт — потрогать, попробовать, облизать.

    «Воздушно-капельным путем передаются только вирусы, но, как правило, от живых к живым. <…> Чувствуете запах — вызывайте службы», — заключил эксперт.

    Как избавиться от трупного запаха в квартире

    После того, как источник запаха устранили:

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