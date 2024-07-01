Воробьев заявил, что часть сгоревшего «Крокуса» могут передать под выставочную площадку

Часть территории сгоревшего ТЦ «Крокус Сити Холл» могут передать под выставочные площадки после восстановления постройки. Об этом заявил глава Московской области Андрей Воробьев в беседе с РИА «Новости» .

«Там будет скорее всего выставочная площадь», — заявил он, говоря о планах по восстановлению ТЦ.

По словам Воробьева, администрация региона контактирует с собственником здания.

Ранее губернатор Подмосковья заявил, что на месте «Крокуса» не планируют восстанавливать концертный зал. Он отмечал, что на территории могут построить сквер памяти.

Как объяснил представитель компании Crocus Group, фасад сгоревшего здания восстановят. При этом решение о строительстве там мемориала памяти погибшим пока не приняли.

Теракт в «Крокусе» случился 22 марта. Нападавшие ворвались в здание, открыли огонь по людям и подожгли ТЦ. В результате случившегося погибли 145 человек.