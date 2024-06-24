Суд отклонил апелляцию на продление ареста обвиняемому в теракте в «Крокусе»

Мосгорсуд оставил без удовлетворения апелляцию на продление ареста одному из обвиняемых в теракте в «Крокус Сити Холле» — Мухаммадсобиру Файзову. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.
Файзов останется в СИЗО.
«Московский городской суд оставил без изменения постановление Басманного районного суда города Москвы о продлении срока содержания под стражей в отношении Файзова Мухаммадсобира Зокирчоновича», — отмечается в заявлении.
Суд в мае решил продлить арест трем обвиняемым по делу о теракте до 22 августа. Апелляционную жалобу в защиту Файзова рассматривали 24 июня, апелляцию на продление ареста Джумохона Курбонова и Назримада Лутфуллои рассмотрят 26 июня.
Двадцатилетний уроженец Таджикистана Маухаммадсобир Файзов — один из предполагаемых исполнителей теракта.