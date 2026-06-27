Володин поздравил россиян с Днем молодежи и напомнил об ответственности

На плечах молодого поколения лежит ответственность за будущее страны, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, поздравляя соотечественников с Днем молодежи. Поздравление опубликовала пресс-служба парламента.

«Мечтайте, идите к своей цели! В жизни могут быть разные препятствия. Преодолевая их, вы станете сильнее», — обратился к молодым людям спикер.

Володин призвал при выборе профессионального пути и расстановке приоритетов помнить об ответственности за страну. Он пожелал всем здоровья, хорошего настроения и успехов.

По законодательству молодежью считаются люди в возрасте от 14 до 35 лет включительно, сейчас их в России около 37 миллионов человек. Праздник отмечается в последнюю субботу июня.

Ранее президент Владимир Путин поздравил школьников с окончанием учебы. Он подчеркнул, что российским выпускникам присущ ген победителей.