Путин заявил, что российским выпускникам присущ ген победителей

Выпускникам в России присущ ген победителей. В их душе — воля и сплоченность народов страны и нравственная сила предков, заявил президент Владимир Путин в поздравлении школьников с окончанием учебы.

«Сейчас же вы пытаетесь заглянуть в пока неизведанное будущее. Понять, кем станете через несколько лет, каких успехов добьетесь. Уверен, вы сможете осуществить свои планы. У вас все получится. Вам присущ ген победителей», — сказал глава государства.

В будущем выпускникам предстоит решать сложные задачи в науке, социальной сфере, культуре и искусстве. Путин призвал настойчиво и упорно идти к достижению целей.

Выпускников также поздравила партия «Единая Россия».В Московской области школы заканчивают больше 100 тысяч девятиклассников и почти 40 тысяч учащихся 11-х классов — их ждут торжественные линейки, балы и творческие площадки.