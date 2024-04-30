Володин поздравил работников пожарной охраны с профессиональным праздником | 360°

Общество 30 апреля 2024, 11:47 Володин поздравил работников пожарной охраны с профессиональным праздником Пресс-служба МЧС

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил пожарных с профессиональным праздником. Его обращение опубликовали на сайте нижней палаты парламента.

«Пожарные предупреждают чрезвычайные ситуации, самоотверженно борются с огнем, спасают жизни людей, проявляют решительность и героизм», — заявил он.

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Володин пожелал сотрудникам и ветеранам противопожарной службы здоровья. Спикер Думы подчеркнул, что у них очень сложная и ответственная работа. Пожарные служат на благо Родины и остаются верны своему долгу.

В последний день апреля свой профессиональный праздник отмечает пожарная охрана. В России праздник утвердили указом президента еще в 1999 году.

Ранее в Подмосковье отметили 375-летие с момента образования пожарной охраны России. Возле дома культуры «Мечта» в Орехово-Зуевском городском округе в честь праздника организовали выставку пожарной и спасательной техники, которую используют огнеборцы и спасатели в своей повседневной работе.