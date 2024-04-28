Пожарные отметили профессиональный праздник в Орехово-Зуеве | 360°

Подмосковье 28 апреля 2024, 13:01 Пожарные отметили профессиональный праздник в Орехово-Зуеве ГКУ МО "Мособлпожспас"

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Сотрудники территориального управления № 7 ГКУ МО «Мособлпожспас» отметили 375-летие с момента образования пожарной охраны России. Торжественное мероприятие прошло в Орехово-Зуевском городском округе.

Заместитель начальника ТУ № 7 Андрей Федосов рассказал, что возле дома культуры «Мечта» была организована выставка пожарной и спасательной техники, которую используют огнеборцы и спасатели в своей повседневной работе. С ней смогли сфотографироваться все желающие.

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При этом на открытой площадке работала полевая кухня, где горожане могли угоститься кашей и чаем. На празднике также выступили творческие коллективы.

«За добросовестный труд и верность профессии отличившиеся пожарные были награждены благодарственными письмами, грамотами и ценными подарками», — отметил Андрей Федосов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пожароопасную обстановку в лесах Подмосковья возьмут на цифровой контроль.

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