Володин назвал крепкую семью залогом развития России

Крепкие семьи — залог развития России, написал председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он поздравил сограждан с семейным праздником в «Максе» .

Володин отметил, что День семьи, любви и верности посвящен святым Петру и Февронии Муромским, которые пронесли бесконечную преданность друг к другу через различные испытания.

«Семья, в основе которой любовь и взаимопонимание, — это надежная опора и поддержка, которая дает силы для самореализации. Крепкие семьи — залог развития нашей страны», — подчеркнул спикер.

Он напомнил, что начиная с 2021 года Госдума приняла 33 федеральных закона, направленных на защиту традиционных ценностей.

День семьи, любви и верности отмечают в России с 2008 года по инициативе жителей Мурома. В 2022 году праздник получил статус государственного.