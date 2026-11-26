Депутат Куринный: порядок медосвидетельствования в России изменится с 1 марта

Новый порядок медицинского освидетельствования водителей начнет работать в России с 1 марта 2027 года. Об этом РИА «Новости» рассказал член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.

«В России с 1 марта 2027 года заработает норма, которая вводит новый порядок медицинского освидетельствования водителей», — подчеркнул он.

Если во время диспансеризации, медосмотра или лечения врач найдет признаки болезни из списка противопоказаний, он должен будет уведомить водителя о необходимости пройти внеочередное освидетельствование и передать данные в Госавтоинспекцию.

У автомобилиста будет три месяца на прохождение осмотра в лицензированной клинике.

Ранее МВД напомнило водителям о необходимости иметь при себе бумажные водительские удостоверения и СТС из-за возможных проблем со связью.