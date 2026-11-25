Первыми в России на беспилотное управление перейдут магистральные грузовики и общественный транспорт с фиксированными маршрутами. Таким мнением с «Авторадио» поделился вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

По словам эксперта, внедрение автономных машин также поможет решить проблему дефицита водителей. Личные автомобили получат автопилот позже всего, так как людям потребуется время, чтобы привыкнуть к новшеству и преодолеть психологический барьер.

Ранее вице-премьер Андрей Никитин спрогнозировал, что к 2050 году доля беспилотного транспорта в стране может составить 50%. По его оценке, к концу 2028 года на российских дорогах появится около тысячи автономных грузовиков, а к 2035 году их количество может вырасти до 56 тысяч.