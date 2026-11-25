МВД России рекомендовало водителям иметь при себе бумажные водительские удостоверения и СТС из-за возможных перебоев со связью. Об этом в своем телеграм-канале сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

По ее словам, правила позволяют показывать сведения о документах в электронном виде с помощью QR-кода, однако воспользоваться этой возможностью можно только при устойчивом мобильном интернете.

На отдельных участках дорог связь может временно отсутствовать из-за технических работ или ограничений. Если открыть сервис с документами не удается, обязанность передать сотруднику полиции права и свидетельство о регистрации транспортного средства на бумажном носителе сохраняется, подчеркнула Волк.

Ранее автоюрист Антон Недзвецкий предупредил водителей, что любые касания смартфона за рулем могут обернуться штрафом. От ответственности не освобождает даже остановка на светофоре или в пробке.