Верующим объяснили, к какому святому обращаться за помощью в рыболовстве

Иванов: о помощи в делах, связанных с рыболовством, молятся апостолу Петру

Православные верующие обращаются к апостолу Петру с молитвами о помощи в делах, связанных с морем и рыболовством. Об этом заместитель председателя Всемирного русского народного собора, глава общественного движения «Россия православная» Михаил Иванов рассказал NEWS.ru .

Иванов отметил, что Петр и Павел считаются небесными покровителями всех православных христиан: верующие обращаются к ним с молитвами об укреплении веры и исцелении от болезней. Апостола Павла принято просить об успехах в учебе и постижении мудрости.

«А также просят апостола Петра о помощи в делах, связанных с морем и рыболовством», — сказал Иванов.

Иванов напомнил, что 30 июня Церковь празднует память этих святых. Он назвал их «двумя столпами христианской веры», которые пришли ко Христу разными путями и, по преданию, приняли мученическую смерть в один день.

С началом лета россиянам напомнили не только об удаче, но и об актуальных правилах рыболовства: за их нарушение грозят крупные штрафы и конфискация снастей.