Россиянам напомнили, что суточная норма вылова хищных рыб составляет не более пяти особей каждого вида

С наступлением лета тысячи любителей рыбной ловли устремляются к водоемам. Однако, чтобы отдых не обернулся проблемами с законом, необходимо знать актуальные правила рыболовства. Нарушение норм грозит серьезными штрафами и конфискацией снастей, сообщил сайт Transsibinfo.com .

Свободная рыбалка разрешена на большинстве рек и озер, включая Амур и Уссури, но строго запрещена в заповедниках, на объектах Минобороны и в рыбоводных хозяйствах. Закон устанавливает жесткие суточные лимиты на вылов: например, до 100 штук корюшки, 20 карасей, а на хищников (сазан, сом, щука) — не более пяти особей каждого вида. Добыча ценных пород, таких как таймень и крабы, возможна только по специальной путевке.

Под строгим запретом находятся браконьерские методы: сети без документов, электроудочки, взрывчатка и подводная охота с аквалангом. Кроме того, действует сезонный запрет на ловлю в период нереста (с июля по октябрь) и в местах зимовальных ям (с октября по апрель).

Нарушение правил влечет административную ответственность (штрафы от двух до пяти тысяч рублей), а за вылов осетра или использование сетей предусмотрена уголовная статья с лишением свободы до двух лет.